華兩艦繞日本南面 沖繩設地對艦導彈連

中日關係持續緊張之際，兩艘中國軍艦幾乎環繞整個日本南方海域。首支部署沖繩本島的日本陸上自衞隊地對艦導彈連隊，於昨日舉行成立儀式。連隊配備12式陸基反艦導彈，與駐守宮古島的部隊一起，監視頻繁通過宮古海峽的中國海軍艦艇。

日本防衞省統合幕僚監部上周四指，中國海軍054型導彈護衞艦常州號（舷號549）、052C型導彈驅逐艦長春號（舷號150），上周一至上周三在沖繩縣宮古島南方約150公里、石垣島南方約170公里海域巡弋。兩艦於上周三至翌日通過沖繩與那國島和台灣間的海域北進，現身在釣魚島以西約80公里海域。

兩艦本月23日穿越鹿兒島縣奄美大島及橫當島之間海域，向東北方向駛去。日本海上自衞隊派出一艘船艦、兩架海上巡邏機，監視常州號及長春號的動向及收集情報。為了加強控制宮古海峽，日本陸上自衞隊第7地對艦導彈連隊在沖繩縣宇流麻市勝連分屯地正式成立，連隊總部連同下轄中隊約200人。

連隊總共200人 出席成立儀式的日本防衞副大臣鬼木誠表示，沖繩本島大致位於全長1,200公里的琉球群島中央，處於國家安全保障上的重要位置。他勉勵連隊勤奮工作，以獲得國民及地方民眾的信任。此外，日本政府考慮到一旦台海爆發衝突等情況，計劃在距離台灣較近的沖繩縣離島5市町村，新建可供民眾避難約兩周的防空避難所。

此外，日本第11管區海上保安總部表示，兩艘上周四駛入釣魚島海域的中國海警船，停留3日後於昨日中午12時相繼駛離。兩艘中國海警船於上周四凌晨2時半前後，相繼進入釣魚島海域，並跟蹤兩艘日本漁船，期間日本海上保安廳巡邏船曾要求海警船離開。日方已連續100天，在釣魚島周邊海域發現中方公務船。本報綜合報道