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撞爆貨車大銀幕 火雞無恙
貨車的擋風玻璃遭撞破。
【本報綜合報道】加拿大安大略省金斯維爾的高速公路近日發生一宗罕見意外，一輛貨車在行駛途中，遇到一隻野生火雞突然衝出路面，司機收掣不及，與火雞迎面相撞，火雞撞破貨車車頭的擋風玻璃，闖入到副駕駛座，所幸雙方最終均安然無恙。
火雞在副駕駛座安然無恙。
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