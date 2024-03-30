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東京都中心地區終開櫻花
日本氣象廳周五宣布，東京都中心地區、京都市、高松市的櫻花已經開花。由於今年2月後半期持續低溫，令日本各地入春時間比往年遲，預計西日本及東日本下周迎來開花高峰期，「櫻前線」4月上旬抵達北陸及東北地區，同月下旬北上至北海道。今年的開花比觀測史上最早的去年遲15天、比往年遲5天。
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