加密幣交易平台始創人 欺詐洗錢囚25年

【本報綜合報道】美國加密貨幣交易平台FTX始創人、被稱為「薯條哥」的班克曼—弗里德（Sam Bankman-Fried），去年11月被裁定7項欺詐和洗錢等罪名成立，他周四在紐約曼哈頓法院被判處25年監禁。班克曼—弗里德表示會提出上訴。

薯條哥表明上訴 FTX目前已經破產，案情指出，班克曼—弗里德從FTX的客戶竊取80億美元（約624億港元），檢察官形容這是美國史上最大的金融欺詐案之一。聯邦地區法院法官卡普蘭（Lewis Kaplan）周四不接納被告關於FTX客戶實際上沒有損失金錢的說法，並發現他在庭審證詞撒謊，批評他沒有悔意，不願承認犯錯，隨後作出上述判刑。

卡普蘭發現FTX客戶損失80億美元，FTX股權投資者損失17億美元（約133億港元），班克曼—弗里德創立的Alameda Research對沖基金之貸方損失13億美元（約101億港元）。卡普蘭還稱，被告在作證時撒謊說不知道自己的對沖基金已經花掉從FTX提取的客戶存款。

在判刑前，班克曼—弗里德向法官發表20分鐘講話，承認FTX客戶「受苦」，並向前FTX同事道歉，但沒有承認作出刑事不當行為。檢察官達威廉斯（Damian Williams）在聲明表示，被告「蓄意且持續的謊言，表明他公然無視客戶的期望，也不尊重法治」。