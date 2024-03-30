俄否決 聯國監督制裁北韓小組解散

【本報綜合報道】在俄羅斯否決之下，聯合國安全理事會未能夠通過決議案延長一個專家小組的任期；該專家小組負責監督制裁北韓的執行情況，任期下月30日屆滿。

該小組協助聯合國安全理事會北韓制裁委員會，是監督對北韓制裁的關鍵平台。它每年根據聯合國成員國的資訊及其他公開的資料，發布兩份關於北韓違反制裁實例的報告。在聯合國安全理事會15個理事國中，有13個國家對延長小組任期的決議案投贊成票，中國投棄權票。至於投反對票的俄羅斯，在投票前的辯論提出對北韓制裁「日落條款」，即每年檢討對北韓實施的制裁再決定是否延長，但不獲得接受。

俄羅斯常駐聯合國代表納班濟亞表示，聯合國安全理事會對北韓的制裁未能夠實現其既定目標，並沒有改善朝鮮半島安全局勢，也給北韓人民帶來沉重負擔。他指出，每年檢討對北韓的制裁，專家小組的任務才有意義，否則工作無任何附加價值。

韓斥俄忽視和平責任 南韓常駐聯合國代表黃浚局批評俄羅斯行使否決權，強調解散有關小組「幾乎相當於摧毀閉路電視，以避免（犯人）被當場抓獲」；又斥責俄方「盲目以自我為中心」，忽視聯合國安全理事會維護國際和平及安全的集體責任，同時似乎「更有興趣擁抱或鼓勵北韓」，因為北韓為俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭，提供彈藥及彈道導彈。