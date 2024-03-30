日涉紅麴死者增至5人 小林製藥產品驗出毒物質

【本報綜合報道】日本小林製藥株式會社周五公布，再收到一名因腎病去世人士的家屬通知，死者生前一直服用小林製藥旗下「紅麴膽固醇顆粒」，公司調查個案與相關保健品的因果關係。至今日本累計5人疑因服用小林製藥紅麴保健品後身亡。

日本厚生勞動省表示，截至周三就保健品損害健康向小林製藥查詢的數量達1.2萬宗，因住院人數有重複計算部分，人數由此前公布的106人下調至93人。國內連鎖便利店全家宣布，旗下3件委託小林製藥生產的產品疑似使用有問題紅麴原料，所有門市已經緊急下架涉事產品。

公司檢查生產線 此外，厚生勞動省昨日證實，從有問題產品驗出毒性強勁的不明物質「軟毛青黴酸」（Puberulic acid），這是一種由青黴菌衍生而出的天然化合物，具有抗生素特性，足以產生抗瘧作用，但不清楚會否影響腎臟。小林製藥承認特定批次的紅麴保健品含有軟毛青黴酸，公司正在全面檢查工廠生產線，以確定是否存在污染可能性導致有青黴菌。

日本靜岡縣富士市中央醫院曾經收治兩名服用小林製藥紅麴保健食品之後患上腎病的病人，該醫院周四透露，事主一度留院，其中一人服用幾個月後出現惡心等症狀，其就診的醫療機構確認出現腎功能障礙，於是入院治療。該名病人數周內康復並出院，但在重新服用該產品後再次發病，並需要再次入院。

另一名病人持續服用該產品後約6個月，出現惡心等類似症狀，確診腎功能障礙之後入院。目前該兩名病人已經出院，院方因為懷疑他們的病情與攝入該產品有因果關係，因此上周聯繫小林製藥。