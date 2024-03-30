美軍駐日驅逐艦 教自衞隊用新導彈

美使視察訓練 兩國傳媒獲准現場報道 日本今年1月與美國正式簽署合約，將採購最多400枚美製長程戰斧陸攻巡航導彈，作為日方摧毀他國導彈設施的對敵基地攻擊能力一部分，最快明年度開始部署在水面作戰艦艇。美國海軍周一至周四在一艘駐日神盾驅逐艦，為日本自衞隊人員進行相關武器首階段操作訓練，涉及利用真實裝備發射的基本程序。

美國海軍第7艦隊周五發表聲明，表示隸屬於水面戰鬥系統訓練司令部（SCSTC）的美方人員，在駐守日本神奈川縣橫須賀基地的神盾驅逐艦麥坎貝爾號，為日本海上自衞隊及航空自衞隊人員主辦戰斧陸攻巡航導彈訓練。有關訓練為日方人員提供協調艦載巡航導彈行動的知識，使之邁向具備全面作戰能力；訓練內容包括課堂教導、艦上演練及示範。美國駐日本大使伊曼紐爾周四登上麥坎貝爾號視察訓練過程。

加強防區外防禦能力 聲明指出，參與訓練的人員檢視戰術戰斧武器控制系統控制台及相關裝備，同時能夠執行模擬一般打擊的任務情景。伊曼紐爾透露進度超前，有助跟上威懾能力，以及維持在該行動區的行動。他表示，美方將給予盟友兼夥伴日本海上自衞隊投資的能力，並強調訓練不是一次性，接下來將繼續進行。日本傳媒報道，今次訓練涉及大約20名日本自衞隊人員，日美兩國傳媒周四獲准登上麥坎貝爾號報道訓練情況。

日本防衞省周四發表聲明，表示該部門及自衞隊將加強日方「防區外防禦能力」，目的是在遠離國土的情況下，提前阻止及擊敗入侵日本的部隊。聲明又引述伊曼紐爾指出，美方將繼續每月為日方提供戰斧陸攻巡航導彈訓練。日本防衞省提到，希望在2025年度獲得射程高達1,600公里的戰斧陸攻巡航導彈前，完成相關人員訓練，日方亦繼續推動採購不同類別的防區外導彈，並盡早建立「防區外防禦能力」。

日132億購400戰斧導彈 日本同意以17億美元（約132億港元）向美國採購各200枚Block IV型及Block V型戰斧陸攻巡航導彈，將由海上自衞隊4款水面作戰艦艇搭載，分別是金剛級、愛宕級、摩耶級神盾驅逐艦，以及正在研製的神盾系統搭載艦。值得留意的是，Block V型戰斧陸攻巡航導彈又分為反艦版本的Va型及陸攻版本的Vb型，前者可以攻擊海上移動目標，後者擴大對地攻擊目標範圍，但現階段不清楚日本將採購哪個型號。本報綜合報道