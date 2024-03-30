法促盟友援奧運保安 波蘭派特遣隊

【本報綜合報道】法國巴黎奧運7月揭幕，該國官員周四表示，法國已經要求外國盟友派員到當地，協助奧運的保安工作，據報法方要求46個盟國派遣合共2,185名警員增援。波蘭方面確認派特遣隊參與巴黎奧運的保安。

法國警戒級別升至最高 在本月22日俄羅斯莫斯科州克羅庫斯城音樂廳恐怖襲擊後，法國把警戒提升至最高級別；在奧運盛會下，國內保安也面臨壓力。法國早前表示奧運期間，每天必須調派最多4.5萬名警員及憲兵負責保安，同時動員1.8萬名士兵及最多2.2萬名私人保安。有不願透露姓名的法國國防部官員稱，幾個國家會在奧運期間提供協助，加強法國處理嗅探犬等方面的關鍵能力。

法國國防參謀長周四訪問波蘭之際，波蘭國防部長卡梅什證實，波蘭會加入法國為奧運成立的國際聯盟，波蘭將派出由士兵組成的特遣部隊前往巴黎，當中包括嗅探犬訓練員，參與探測爆炸品及打擊恐怖主義的工作，但未透露具體人數。波蘭軍方發言人稱，有關安排的詳情仍然處理中，稍後公布。