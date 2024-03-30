波蘭召回歐洲軍團司令 受反諜調查

接替者稍後公布

波蘭軍事反間諜局啟動對格羅馬津斯基的個人安全許可調查程序，以獲取他的最新資訊。波蘭國防部決定解除格羅馬津斯基的歐洲軍團司令職務，下令他立即返回波蘭，接替他的人事任命稍後公布，以免影響歐洲軍團司令部運作；歐洲軍團表示召回一事是波蘭內部決定。格羅馬津斯基接到回國命令前一天，波蘭陸軍准將馬爾扎克（Adam Marczak）下班後在比利時蒙斯死於自然，他曾經出任歐洲軍團司令部副參謀長，後來成為歐盟「木槿花」維和部隊司令部參謀長。