俄蘇35戰機墜毀 疑友軍誤擊

【本報綜合報道】俄羅斯空天軍一架蘇35戰機周四在克里米亞半島近海墜毀，飛行員成功彈射逃生。烏克蘭前內政部長顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）認為，俄羅斯防空部隊意外擊落戰機，俄方未有證實。

飛行員彈射逃生 社交網流傳影片顯示，一架戰機在空中失控旋轉燃燒，高速往下直墮，撞擊水面後爆炸成一團火球，冒出滾滾濃煙。克里米亞半島黑海港口城市塞瓦斯托波爾市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）證實，戰機在該市港口附近海域墜毀，飛行員安全彈射並在離海岸200米處獲救，民用設施沒有受損，戰機失控原因未明。

俄羅斯2014年從烏克蘭手中併吞克里米亞半島，烏克蘭視奪回克里米亞半島為軍事行動的主要目標之一，近期接連以無人機和導彈襲擊塞瓦斯托波爾，希望迫使俄羅斯的黑海艦隊撤出該港口。

俄羅斯軍事網誌作者Rybar指出，墜機地點距離烏克蘭戰場前線相當遠，因此認為今次墜機事件很可能是技術故障，也可能是「友軍誤擊」造成。