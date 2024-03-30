俄99件武器襲多區能源設施 烏截84目標

【本報綜合報道】俄羅斯昨日凌晨再度大規模空襲烏克蘭10個地區能源設施，造成至少6人受傷。烏克蘭空軍稱俄方使用99件武器施襲，分別是60架自殺式無人機及39枚各式導彈，烏方摧毀84個空中目標。空襲期間，波蘭戰機升空戒備保護領空。

烏克蘭空軍司令部表示，俄羅斯對燃料及能源設施發動大型空襲，從庫爾斯克州出動60架見證者131型或136型自殺式無人機，11架圖95MS戰略轟炸機發射21枚Kh101型或Kh555型空對地巡航導彈，9架蘇34戰鬥轟炸機各發射一枚Kh59型空對地巡航導彈，3架米格31K戰機各發射一枚匕首型高超音速空對地彈道導彈。同一時間，兩枚伊斯坎德爾M型地對地彈道導彈從克里米亞半島發射，4枚伊斯坎德爾K型地對地巡航導彈從庫爾斯克州發射。烏方防空部隊擊落58架自殺式無人機及26枚各式導彈。

遇襲的烏克蘭地區包括利沃夫、伊凡諾—法蘭科夫斯克州、赫梅利尼茨基州、第聶伯羅彼得羅夫斯克州首府第聶伯羅市及卡姆揚斯凱市；針對卡姆揚斯凱市的空襲破壞多個能源設施，造成至少5人受傷，包括一名5歲小童。烏克蘭防空部隊在該州擊落至少10架自殺式無人機，同時在第聶伯羅市擊落4枚來襲導彈。烏克蘭最大私營電力公司DTEK表示，旗下3座熱能發電廠遭受俄羅斯軍方襲擊，部分設備嚴重損毀。烏克蘭電網營運商Ukrenergo表示，旗下的熱能及水力發電廠均在空襲損毀。

波蘭戰機升空戒備 在波蘭，該國武裝部隊行動司令部表示，觀察到俄羅斯遠程軍機有高強度活動，與導彈襲擊烏克蘭境內設施有關，波蘭採取所有必要程序確保領空安全，波蘭和盟軍的戰機升空戒備，提示波蘭東南部的民眾可能會有噪音。

俄羅斯3月29日空襲烏克蘭