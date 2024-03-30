俄稱恐襲涉烏克蘭 白宮斥是無稽之談

調查委員會揚言與民族主義者有關 俄羅斯莫斯科州克羅庫斯城音樂廳上周五遭槍手血洗，俄羅斯調查委員會周四引述初步調查結果表示，疑犯與烏克蘭民族主義者有關連，並從烏方獲得大筆金錢。美國白宮斥責這是無稽之談，重申回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）要對事件負上全責。美國傳媒披露，美國中央情報局曾經私下向俄方發出預警。

俄指經加密貨幣交易 俄羅斯調查委員會在聲明表示，調查人員透過與調查被拘留的恐怖分子、檢查從他們身上繳獲的設備，以及分析金融交易，已經獲得「確鑿證據」，表明疑犯以加密貨幣形式從烏克蘭獲得資金，然後用於準備恐怖襲擊。調查委員會聲稱，執法人員還查明並拘留另一名涉嫌參與資助這宗恐怖襲擊的疑犯，但沒有披露當事人身份。

較早前，俄羅斯聯邦安全局局長博爾特尼科夫告訴記者，美國、英國、烏克蘭可能是這宗恐怖襲擊的幕後黑手，更聲言烏克蘭方面可能一直在為施襲者準備穿越邊境的「窗口」，同時準備對他們給予「英雄式」的歡迎。俄羅斯傳媒周四引述當地執法部門消息報道，不排除施襲者行兇時受精神藥物影響，目前正在進行必要鑑定。

白宮國家安全委員會發言人柯比周四表示，在恐怖襲擊發生前，美國已經向俄羅斯安全部門發出書面警告，指出莫斯科的大型集會可能遭受極端分子襲擊，同時還發出很多其他預警。

美重申IS需負上全責 他表示，IS很明顯要為克羅庫斯城音樂廳恐怖襲擊負上全部責任，又稱：「事實上，美國試圖協助阻止這次恐怖襲擊，克里姆林宮也知道這一點。」

美國傳媒周三報道，美國駐莫斯科大使館本月7日罕有發出公開警告，莫斯科的大型集會可能成為極端分子攻擊目標，美國中央情報局在俄羅斯的分站在前一天已向俄羅斯官員發出警告，內容比大使館的警告更詳細，包括表明有關襲擊陰謀涉及IS分支呼羅珊省，美方情報官員一直緊密監視該組織，並相信這是實質性的威脅。本報綜合報道

俄羅斯安全部隊在邊境地區布良斯克州拘捕施襲者。 大批平民在克羅庫斯城音樂廳遇害。 柯比