海牙法院命令以 確保加薩援助無阻

【本報綜合報道】位於荷蘭海牙的聯合國國際法院周四就南非提出的訴訟，向以色列發布新命令，指示以色列採取措施，確保人道主義援助暢通無阻地進入巴勒斯坦加薩地帶。

命令指示以色列應該根據《防止及懲治滅絕種族罪公約》規定的義務，「毫不拖延地採取一切必要和有效的措施，與聯合國充分合作，確保所有相關各方不受阻礙地向加薩地帶全境的巴勒斯坦人提供急需的基本服務和人道援助」；有關援助包括食物、水、電、燃料、住所、衣物、個人衞生和環境衞生所需物品，以及醫療用品和醫療服務。

必要時須開放陸路口岸 法院同時下令以色列「增加陸路口岸的能力和數量，並在必要時保持開放」，並要求以方立即確保軍隊不採取侵犯加薩地帶巴勒斯坦人任何權利的行動，包括阻止提供迫切人道主義援助。法院還要求以色列一個月內提交報告，說明執行命令所採取的所有措施。

南非歡迎法院的頒令，形容意義重大；巴勒斯坦外交部對南非表示感謝，稱此案是「全球努力追究以色列種族滅絕責任的重要一步」。回教激進組織哈馬斯對頒令表示歡迎，但認為需要停火制止加薩地帶的人道主義危機。