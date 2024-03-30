美官討論加薩重建 擬組多國部隊

拜登

【本報綜合報道】以色列在巴勒斯坦加薩地帶發起的軍事行動快將屆滿半年，外界關注以方實現消滅回教激進組織哈馬斯等戰爭目標後，如何收拾「殘局」重建當地。美國傳媒周四報道，拜登政府官員就穩定戰後加薩地帶的選項展開初步討論，方案包括由美國國防部協助出資組建一支多國部隊，或建立一支巴勒斯坦維和團隊。

提供資金 不涉派兵 報道引述知情美國政府官員指出，當前考慮的所有選項都不會涉及美國向加薩地帶派遣地面部隊，五角大樓提供的資金，直接應對加薩地帶安全部隊的需求，並補充其他國家提供的援助。其中一名高級美方政府官員透露正與夥伴合作，議題涉及當危機逐漸消失時在加薩地帶設立臨時政府及安全架構的不同情景；又稱已經與以色列及夥伴多次對話，討論在迎來合適時機時，加薩地帶戰後的關鍵元素。

報道指出，主要中東地區國家在認真參與制訂有關選項前，希望見到對解決以巴衝突的「兩國方案」之承諾，所以美國及其夥伴可能數周或數月後才批准相關計劃。惟以色列揮軍加薩地帶後，巴勒斯坦安全部隊力量已經嚴重削弱，輿論質疑及時訓練巴勒斯坦為首部隊，維持加薩地帶邊境安全的可行性。此外，以色列不願意在完全擊敗哈馬斯及確保所有人質獲釋前，參與討論建立加薩地帶戰後安全部隊一事。