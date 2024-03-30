軍援未滿足以要求 美稱維持自身戰備

【本報綜合報道】美國政府被指有意放慢發放軍事援助的進度，試圖迫使以色列改變巴勒斯坦加薩地帶戰爭方針。美國軍方參謀長聯席會議主席布朗周四承認，美方沒有給予以方要求的所有武器，部分原因是不願意提供，以免影響自身戰備狀態。

重申對以色列政策不變 以色列與回教激進組織哈馬斯去年10月爆發全面戰爭，美國一直向以色列提供彈藥在內的軍事援助。布朗在國內一場媒體活動透露，以色列沒有收到所有提出要求的軍事援助，理由是「我們沒有相關能力或不願意現時提供」。他解釋，美國收到其他國家的軍事援助請求時，均檢視對美方戰備狀態的影響，強調這是持續的對話。

美國國防部發言人賴德周四回應時表示，美國仍然繼續履行承諾，確保以色列擁有質量方面的軍事優勢。布朗透過發言人澄清言論，表示完全是涉及美方向任何盟友及夥伴提供軍事援助前的標準做法，「我們評估美國儲備及任何可能對自身戰備狀態的影響」，以確定提供有關請求援助的能力，並重申美國對以色列的政策不變。

同時，以色列重新安排代表團訪美，讓兩國高級官員討論以色列攻打加薩地帶南部城市拉法的行動計劃。布朗在同一場合也談到拉法問題，表示希望從以方得悉其計劃更多詳情，有助美方掌握計劃的可行性，以及對方如何執行。