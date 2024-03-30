中俄歐美軍艦同場 多方對峙紅海緊張

西方抵抗也門叛軍 華早部署 俄編隊駛近 美國為首聯軍艦艇在紅海持續與也門叛軍青年運動交火之際，俄羅斯一支以遠東地區為基地的遠洋艦艇編隊，本月中完成與中國及伊朗在阿曼灣的演習後，周四已經穿越曼德海峽從亞丁灣北上駛入紅海。由於中國也在紅海及周邊地區部署兩支護航編隊，意味區內形成中俄兩國及歐美國家的海軍三方對峙之勢。

俄羅斯海軍太平洋艦隊周四宣布，由巡洋艦瓦良格號及護衞艦薩波什尼科夫元帥號組成的戰艦編隊，在遠征框架內通過曼德海峽進入紅海。兩艦駛入紅海前，在亞丁灣進行一系列打擊海盜及摧毀無人水面艇的訓練。薩波什尼科夫元帥號同日駛入紅海後，抵達厄立特里亞港口馬薩瓦展開訪問，目的是紀念俄羅斯與厄立特里亞建立外交關係30年。這是俄羅斯現代歷史上，首次有海軍艦艇停靠該個紅海沿岸國家。

俄料入地中海反制北約 俄羅斯海軍太平洋艦隊今年1月22日通報，瓦良格號及薩波什尼科夫元帥號駛離母港海參崴，在亞太地區執行一系列任務，包括訪問外國港口。對於兩艦持續向西航行至非洲大陸東岸，官方未有說明之後的去向；外界估計可能穿越埃及蘇彝士運河北上地中海，作為俄羅斯在烏克蘭戰爭期間，利用海上兵力在北約南翼反制該個美國為首的軍事聯盟。值得留意的是，美國目前沒有在地中海部署航空母艦打擊群。

中俄伊三國海軍本月11日至15日在阿曼灣舉行代號「安全紐帶2024」聯合演習，參與的俄方艦艇是瓦良格號及薩波什尼科夫元帥號；中方派出驅逐艦烏魯木齊號、護衞艦臨沂號、補給艦東平湖號組成的第45批護航編隊。

上述中國海軍護航編隊上周六至周三訪問坦桑尼亞最大城市達累斯薩拉姆，作為回國前的訪問行程首站；第46批護航編隊本月4日開始在亞丁灣及索馬里海域行動，並完成第1,632批護航任務。

負責中東地區軍事行動的美國中央司令部通報，青年運動周三及周四各派出4架無人機，企圖攻擊位於紅海的美國及聯軍艦艇，但被美方迎戰及擊落，沒有造成人員受傷或裝備受損。通報指出，上述來襲武器對區內商船及美國海軍艦艇構成迫在眉睫的威脅，美方採取行動保護航行自由令國際海域更安全。美國、英國、法國、德國、意大利、希臘、丹麥在紅海地區部署軍艦，包括美國航空母艦艾森豪威爾號。本報綜合報道

俄羅斯護衞艦薩波什尼科夫元帥號到訪馬薩瓦。 中國海軍第45批護航編隊訪問達累斯薩拉姆。 厄立特里亞歡迎俄羅斯護衞艦薩波什尼科夫元帥號訪問。 紅海及周邊地區最新軍事形勢 美國航空母艦艾森豪威爾號在紅海出動戰機。