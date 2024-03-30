官方倡規範外賣營銷 防止食物浪費

提示適量點餐 優化滿減機制

據國家市場監管總局官網周三發布關於繼續抓好外賣商家營銷規範，防止餐飲浪費的通知。在落實網絡餐飲平台主體責任方面，通知要求督促平台優化營銷規則和協議規則，在頁面顯著位置發布適量點餐提示；鼓勵平台健全激勵機制，推動商家開發、提供、推廣小份餐品，合理設置餐品起送價格，優化滿減湊單機制，不將主食納入滿減優惠展示範圍；指導平台及時糾正不規範營銷行為。