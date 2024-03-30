北京沙塵減弱 空氣趨輕度污染

【本報綜合報道】內地近期天氣乾燥，多地發生山火和沙塵暴等情況。中央氣象台昨日發布消息稱，北京當日上午的沙塵影響力逐漸減弱，整體空氣品質為良好至輕度污染水平，但上午仍有浮塵，風力將再次加大，陣風可達6至7級，最高氣溫20℃。

強風乾燥 森林易起火 北京市昨晨全市空氣品質處於輕度污染水平，部分地區陷入中度污染狀態，PM10（可吸入懸浮粒子）平均濃度達到135微克/立方米。北京市生態環境監測中心表示，周四新一股沙塵再次由內蒙古中部入境並快速向東移動，沿途呼和浩特、張家口等城市均出現PM10嚴重污染。而沙塵主體於昨日凌晨在北京北部和西部擦過，邊緣浮塵造成全市PM10出現明顯升高，濃度最高峰在凌晨3時為328微克/立方米，屬4級中度污染級別。

其中，北部站點影響較大，個別站點PM10短時達到嚴重污染等級。受沙塵影響，昨日清晨的北京、天津和河北區域的PM10以中重度污染為主，北京PM10濃度為244微克/立方米，屬於3級輕度污染。另外，北京預計昨日至明日將會出現強風天氣，林區植被乾燥，森林火險等級高，當局發布森林火險橙色預警。