強風刮爛昆明機場屋頂 碎片漫天飛舞

【本報綜合報道】雲南省昆明市長水國際機場的航站樓（客運大樓）屋頂外層，周三被強風掀起刮爛，碎片漫天飛舞，引起豆腐渣工程疑雲。市政府人員透露初步判斷事件是大風所致，未造成人員傷亡。機場方面確認飛機及車輛設備未受損，客運大樓主體結構未受影響。

惹豆腐渣質疑 未釀傷亡 網民拍攝顯示，客運大樓金黃色屋頂部分材料剝落，散落在機場停機坪等位置。機場周三晚通報證實，事發於當天上午11時50分，受罕見短時大風天氣影響，昆明機場T1航站樓金屬屋面局部被掀起，部分白色軟性保溫材料脫落，機場立即組織人員及設備搶修。目前昆明機場運行正常，機場增派人員值守，確保出行安全。

昆明長水國際機場航站樓，由英國工程顧問公司奧雅納和北京市建築設計研究院有限公司設計，前者曾參與北京國家體育場（鳥巢）和首都國際機場T3航站樓的工程。長水國際機場於2014年榮獲國家優質工程金質獎等獎項。昆明市氣象台在事發前約半小時發布大風四級預警，呼籲相關部門做好防大風工作，刮風時公眾不要在廣告牌、臨時搭建物下逗留。