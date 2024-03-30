重點景區實名預約 擬認可港澳台證件

外籍人員出入境達疫前4成 推措施助旅業復興 中國文化和旅遊部昨日召開2024年第一季度例行新聞發布會，公布今年首兩個月外籍人員入出境共計294.5萬人次，恢復至疫情前的41.5%。官員預告將推動重點旅遊景區網上實名預約事宜上，認可外國護照、外國人永久居留身份證、港澳台居民來往內地（大陸）通行證等身份證件。

資源開發司副司長吳科鋒表示，旅遊場所便利化是提升旅客體驗、改善消費環境的重要內容，主要包括支付便利化和入園便利化兩個方面。文化和旅遊部將聚焦重點，綜合施策，積極推動旅遊景區等旅遊場所提升便利化水平，更好服務老年人和入境來華遊客需求，助旅業復興。

惠及外國護照 完善場所支付 當局將着力提升重點旅遊場所支付便利，推動國家5A級和4A級旅遊景區、國家級和省級旅遊度假區、國家級旅遊休閒街區全部建立受理移動支付、銀行卡、現金等所需設施。同時將積極推動在入境遊客較多、消費場所比較密集的旅遊度假區和國家級旅遊休閒街區等配套，設置外幣兌換服務點，或推動周邊銀行網點提供外幣現鈔兌換服務。

在入園便利方面，文旅部將推動所有旅遊景區保留人工窗口，提供即場購票等服務，同時推動實施網上預約購票程序優化，推動重點旅遊景區線上預約程序提供英文介面。常年預約空餘量較大的景區將不實行預約制，盡可能減少採集遊客個人資料，並將推動重點旅遊場所完善多語種標識及導覽設施，在旅遊旺季延長開放時間，提升文旅場所的接待能力。本報綜合報道