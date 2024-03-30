4年前涉「栽槍」逼改口供 台警二審維持囚7年

起訴指出，趙俊明於2020年5月查獲董姓男子擁槍案，以協助減刑為條件，吸納董男成為線人。2021年3月，董男告知吳男想要買槍，趙竟表示可提供槍、彈，讓董男以8.5萬元（新台幣‧下同，約2萬港元）價碼約吳男出來交易。同年3月16日晚上，董男先將趙提供的改造手槍、6顆子彈放在吳男住處附近，確認吳男取走之後，董男再聯絡吳男碰面確認，吳男不疑有他赴約，才一抵達現場，趙俊明就率隊上前逮捕吳男。

為求辦案績效行動

吳男到警局受訊時，被趙男威脅不能供出槍彈來源，同時又以協助減刑為由，威脅利誘吳男配合說出槍彈是向「鳳梨」購買。由於董男擔心被出賣，請朋友把他和趙的LINE對話放上網，全案因此曝光。高院維持一審判決，認定趙男雖否認犯行，但依據證人證詞及相關資料，認定他犯罪事證明確，考量他身為偵查隊小隊長，為獲取查緝槍炮績效，嚴重侵害人權，破壞民眾對於司法機關之信任，危害社會治安甚巨，再考量被告矢口否認犯行，犯後態度非佳，囚此重判。