溫泉會館偷拍案 17影片放上網

【本報綜合報道】台灣台北市北投區知名溫泉會館「皇池溫泉御膳館」日前接連爆出偷拍案，目前至少10人浸溫泉被偷拍裸體，警方仍未查出幕後黑手。當地傳媒周四報道，疑似偷拍團夥已在一個私人付費論壇上載至少17部同系列影片。

至少10男女受害 首條偷拍影片本月13日流出，從皇池溫泉御膳館門縫間偷拍一對情侶浸溫泉期間交歡過程。被偷拍女子隨即前往報案，指事件發生於去年1月，她和前男友浸溫泉期間在不知情下遭到偷拍且影片外流。短短兩周內，再流出3條不同年輕情侶浸溫泉交歡影片，以及兩名女子浸溫泉影片，合共4男6女受害，目前已有4組情侶報案。

報道指，影片在私人色情論壇創意私房流傳，論壇在2012年創立，有「台版九號房」之稱，所販售影片幾乎都由會員自行拍攝或取得，內容包括如廁和更衣室偷拍，成為會員要價約8,000元（新台幣‧下同，約2,042港元），升至最高級權限會員更需支付12.4萬元（約3.2萬港元）。論壇控管嚴格，如果有關帳號洩露影片，將被管理員封鎖。