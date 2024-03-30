上海男稱助遊戲退款 數十人被呃約10萬

【本報綜合報道】內地為防止未成年人私自在遊戲內充值，各大遊戲平台設置了消費退款的手續和機制，這本是保護未成年人防止過度消費的一個舉措，可沒想到有騙子以「幫助退款」為藉口到處行騙，3個月來共詐騙數十人，得手近10萬元（人民幣‧下同，約10.8萬港元）。近日，上海普陀警方成功破獲詐騙案，拘捕一名涉事疑犯黃×。

受害對象多為未成年人

今年初，上海市公安局普陀分局長壽路派出所接到居民李女士報案稱，她的女兒小王在×交友軟件上結識了一位陌生網友，及後該網友稱可以將小王充入網遊中的700元（約758港元）充值錢款退回，又引導她向母親討要手機帳戶登錄訊息及支付密碼，並指需親自幫小王操作。小王信以為真下，瞞着母親將帳戶訊息和密碼發送給對方，導致李女士名下銀行卡損失共計2萬多元（約2.1萬港元）。得手之後，該網友立即將小王拉黑，後知後覺的她這才向母親透露實情。