借明星直播帶貨斂財 上海公司6人遭刑拘

【本報綜合報道】此前曾承諾邀請內地女星黃聖依和楊子夫婦到直播間帶貨的上海閔行好媽媽影視發展有限公司，近日因涉嫌合同詐騙事件被警方立案調查，已有6人被刑事拘留。事件起因是有出售臘肉的商家支付10萬元（人民幣‧下同，約11萬港元）的費用，要求涉事公司安排明星直播帶貨，但最終只賣出一單，直播內容也與合約不同，遂決定報警求助。