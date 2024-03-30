台中食店 豬肉放路邊任鳥啄食

業者指一時疏忽

從網民爆料附上的圖片顯示，有手推車上放着用膠籃盛載但沒有蓋上的豬肉，惹來八哥啄食。據了解，照片是攝於北屯。台中食安處接報後派員到場核查時，現場豬肉已被膠籃覆蓋，但仍發現油煙機、風扇積塵、塑膠籃破損、有蒼蠅出沒等多項衞生缺失。食安處責令業者於4月2日完成改善，後續將再派員無預警前往核查，假如仍發現不合格，依違反食安法可罰款6萬元至2億元新台幣（約1.5萬至5,000萬港元）。