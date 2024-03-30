台餐廳中毒案 3人遭限制出境

兩死者驗出致命「米酵菌酸」 負責人鞠躬道歉 台灣台北市信義區著名素食餐廳「寶林茶室」分店食物中毒事件造成兩人死亡，兩個死者的血液都檢驗出可致命毒素「米酵菌酸」，另有5人仍在深切治療部搶救中。台北地檢署周四限制3名涉案者出境，警方約談涉案的代班廚師，將依食安法、過失致死等罪嫌移送調查。衞福部次長王必勝翌日表示，接下來會鎖定優先檢驗對象，並分「人」、「物」兩路追查。

截至周四下午5時，衞福部接獲18宗食物中毒通報。台北地檢署認為寶林茶室負責人黎仿軒、王姓店長及代班胡姓廚師3人犯案嫌疑重大，限制他們出境、出海。檢方以涉案人員身份約談胡姓廚師，了解案發期間相關食材烹煮過程，釐清案情，警方不排除再約談黎姓負責人和王姓店長釐清疑點。檢察官訊後，黎在離開地檢署時在律師陪同下兩次鞠躬道歉，但面對媒體詢問時，他不發一語。

當局鎖定兩路追查 台大法醫研究所周四傍晚從其中一名死者的血液驗出米酵菌酸，之後再從另一名60多歲死者的胃部內容物及血液驗出米酵菌酸，暫未知二人體內的毒素量，有待檢驗。報道指解剖發現死者遺體有「瀰漫性血管內凝血不全」，引起繼發性纖維蛋白溶解功能增強，機體出現以止、凝血功能障礙為特徵的病理生理過程。至於米酵菌酸從何而來，檢警正在追查中。

王必勝指出，「人」的檢驗對象包括驗屍、住院患者和出院返家的民眾，其中出院返家者可與衞生局聯繫，但不會強制要求。「物」方面，主要從食材及環境兩方面着手，而全部不適食客都曾吃過的粿條是優先檢驗對象。消基會昨日表示，若當局確認就本事件應負責的相關廠商或人員、且受害人符合消保法規定請求權人20人以上團訟的門檻條件，將義不容辭為被害人提供團訟協助。

專家憂菌落地生根 流行病學專家何美鄉昨日指出，米酵菌酸由椰毒伯克霍爾德氏菌產生，是一種罕見的菌種。椰毒伯克霍爾德氏菌是適應植物的菌，過去只在印尼、中國大陸、非洲出現，不會在人與人之間傳播，若進入植物生態就容易在台灣土壤「落地生根」，必須盡快追溯來源，控制在一定範圍內。

台灣疾病管制署正進行環境採檢進一步培養，以確認是否遭受此菌污染。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌稱，死者驗屍報告是初步檢驗結果，後續仍要確認毒素濃度、做細菌培養，再確定是否為單一毒素影響，了解是否為自然發生或有其他因素，並釐清責任歸屬。本報綜合報道