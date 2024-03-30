吳釗燮：美停援烏將鼓勵大陸攻台

【本報綜合報道】美媒周四刊出台灣外交部長吳釗燮的專訪，他指出美國暫停軍事援助烏克蘭將鼓勵中國大陸進攻台灣，並令大陸加強宣傳美國是不可依賴的夥伴。

指散播美國承諾不堅定 吳釗燮直言，美國不能遺棄烏克蘭，世界不是以非黑即白的方式行事，亦不是一次只專注一個場景，而是相互連繫。如果俄羅斯可佔領更多烏克蘭領土並戰勝，將是專制國家的勝利，因為俄羅斯、中國、北韓和伊朗是相關的。一旦美國放棄烏克蘭，大陸會視之為可以繼續對台採取行動的暗示，認為美國和盟友會讓步，莫斯科可以這樣做的話，北京也能。

吳認為，美國決心支持受專制國家影響的政府是非常重要。他指美軍2021年撤出阿富汗後，大陸透過官媒和社交平台宣傳美國對任何事的承諾都不堅定，台灣承受了認知戰的巨大浪潮。大陸亦散播俄羅斯對烏克蘭戰事的敍述，包括是北約擴張迫使俄羅斯總統普京攻烏、美國其實無支持基輔的決心等。他提到，部分尋求建立反專制夥伴關係的中歐和東歐國家，在俄烏戰事期間都加強與台灣的關係。