AIT主席訪台 料與下屆政府直接溝通

【本報綜合報道】台媒昨日引述消息報道，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）下周將再次訪問台灣，預計主要與下一屆政府和未來安全團隊直接溝通，美方關注總統當選人賴清德的就職演說，同時密切把控台灣政權交接期間的兩岸局勢。

這將是羅森伯格3個月來第二度訪台。報道指，羅森伯格下周二將拜會總統府及國民黨中央，預計會晤總統蔡英文、正副總統當選人賴清德與蕭美琴，下周三將首次訪問由國民黨佔多數的立法院，會晤立法院長韓國瑜，另外也將安排拜會民眾黨。報道引述美國國務院發言人表示，目前沒有旅行計劃要宣布。

或憂大陸壓力及脅迫行動 知情人士認為，羅森伯格在賴清德今年5月20日就職典禮前再度訪台，推測是關注賴清德的就職演說內容及未來政策立場。立法院由國民黨拿下多數，美方也關切台灣的防衞政策及預算是否能順利到位，因此派人赴立法院及各政黨了解最新狀況。羅森伯格此行將表達美國對台灣民主絕對支持，也希望台灣扮演穩定的利害關係人。

美國在台協會台北辦事處前副處長葛天豪（David Keegan）指出，他不認為羅森伯格來訪代表拜登政府擔心台灣內部，更合理的是擔憂來自北京與日俱增的壓力及脅迫行動。新舊政府交替時刻可能被北京當成是破壞兩岸現狀的機會，羅森伯格來訪更像是確保美台密切協調以對抗北京作為的拜登政府政策目標。

另外，英國傳媒昨日引述6名知情人士指，台灣海軍司令唐華下周將訪問美國夏威夷和華盛頓，期間料與美軍將領會晤。