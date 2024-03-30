漢光演習電腦兵推 下月舉行8天

【本報綜合報道】台灣國防部將於下月19日至26日實施8天7夜的「漢光40號」電腦兵推，預計採用「聯合戰區層級模擬系統」（JTLS）推演。此前，駐防台灣本島的第二、第三、第四與第五作戰區，近日接續進行「圖上兵推」熱身，讓各作戰區更熟悉戰場環境，強化聯合作戰成效。

台媒昨日報道，據台國防部日前送至立法院的業務報告內容陳述，針對大陸解放軍近年對台的模式和可能行動，台軍目前已完成「漢光40號」電腦兵推演習想定場景設計。對比以往近5年漢光兵推的情況，以往僅有5天4夜，而今次的期程明顯比以往長。

驗證灰色地帶應處

國防部透過業務報告表示，電腦兵推演習目的為驗證灰色地帶應處，以及防衞作戰各階段的處置程序，磨練各級指揮官作戰決策能力、參謀判斷與計劃作為，達成聯戰指揮與全民總力整合等訓練目標。台軍近年數度以「圖上兵推」作為漢光兵推的方式，也就是在無電腦輔助情況下，參與者在接受各種狀況與設定時，需面對面研討應處方式。而JTLS推演平台則屬於「電腦兵推」範疇，也就是在電腦輸入參數後，模擬攻防兩軍的各種行動，並裁定作戰成效。