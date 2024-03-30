子涉召妓 台防長請辭被拒

流出多段疑似性愛片 台灣國防部長邱國正的兒子邱晃年周四爆出召妓醜聞，流出多段疑似他的性愛片。邱國正同晚向總統蔡英文口頭請辭，總統府翌日公布蔡英文認為邱國正應坐鎮崗位，確保各項重要國防事務穩健周全，不批准他的請辭。

總統府發言人林聿禪表示，邱國正於周四晚因家人所涉事宜為團隊帶來困擾等，向總統及團隊表達歉意，並口頭請辭。林聿禪續指，考慮到當前區域安全形勢複雜，又時值政府團隊交接期間，蔡英文認為邱國正應坐鎮崗位，確保各項重要國防事務的穩健周全。

指應坐鎮崗位保防務周全 蔡英文也肯定邱國正上任以來綜理國防事務、戮力從公，至於其家人所涉事宜，由所屬機關查察，一切依法辦理。對於邱國正請辭，國防部稱全案由國安局立案調查，將本勿枉勿縱原則釐清案情，邱國正建軍備戰任務為職守，家庭事務將視需要配合調查釐清，沒有其他評論。國民黨立委徐巧芯則表示，邱晃年是成年人，不當行為應自己負責，支持邱國正繼續堅守崗位。

邱晃年任職國安局，台媒指國防部及國安局目前取得8段邱晃年的性愛影片及大量照片，相關單位正調查檢視。邱國正周四下午已急召兒子到辦公室了解狀況，整晚陷入深思，最後決定向蔡英文口頭請辭，並臨時取消昨早的重要部務會報及台軍春祭典禮行程。

部分片段明顯不符邱晃年 台媒聲稱網傳有8段邱晃年高清片，更曝光他手拿健保卡證明身份照片，還有應召女子宣傳資料，影射他曾親手寫心得內容，更手握超過20張和應召女子的照片和性愛影片。有片段中的男主角自爆工作跟「國家安全」議題有關，稱有台灣國安局和警界的朋友，惟網傳多段不雅片的部分男主角外貌明顯不是邱晃年，部分則與他長相神似，而每段影片中的女主角都不同。

其中一段影片中，一名女主角手上拿着3,500元新台幣（約869港元），片中雙方懷疑是進行性交易。過程中，男女主角也不時穿插英文對話，男子自爆年約40歲，又曾要求「無套」進行兼願意加錢，但女方拒絕。片中男主角又發出奸笑，用英文表示「I can do this all night」（我可以做整晚）。本報綜合報道