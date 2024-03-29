巴爾的摩塌橋 尋獲兩工人遺體

【本報綜合報道】美國馬里蘭州巴爾的摩法蘭西斯‧斯科特‧基大橋周二遭貨櫃船撞塌，6名外籍工人墮海失蹤，相信已經身亡。警方周三表示，尋獲兩名罹難工人的遺體，但若不從水中移走大橋的殘骸，潛水員無法繼續安全地搜尋其他遇難者。

不移走殘骸無法搜索 馬里蘭州警察局長巴特勒（Ronald L. Butler Jr.）表示，潛水員在約7.6米的水中發現被困在車內的男死者，分別是35歲富恩特斯（Alejandro Hernandez Fuentes）及26歲卡布雷拉（Dorlian Ronial Castillo Cabrera）；富恩特斯祖籍墨西哥，卡布雷拉來自危地馬拉。

巴特勒表示，已經用盡全力在大橋的殘骸周圍搜索，根據聲納掃描，他們堅信其他罹難者被包圍在倒塌橋樑的上層建築及混凝土中。惟混凝土和碎片過多，導致潛水員到目前不能夠安全繼續作業。

事故調查仍然繼續，當局調查導致貨櫃船Dali號在撞橋前失去動力的原因。美國全國運輸安全委員會表示，調查人員周二晚上登上該船，並從航行數據記錄器取得數據；委員會的團隊預計將在巴爾的摩逗留5天到10天，調查可能需要12個月至24個月完成，但初步報告可能兩周至4周內發布。

馬里蘭州州長穆爾（Wes Moore）呼籲支持重建橋樑和支持巴爾的摩港的營運，指出塌橋事故直接影響碼頭8,000個工作崗位，大橋倒塌不僅僅是馬里蘭州的危機，更是一場全球危機，目前尚未知道重建大橋需時多久。