旅韓雌性大熊貓福寶下周返華

【本報綜合報道】南韓主題公園愛寶樂園周三公布，旅韓雌性大熊貓「福寶」下周三啟程返回中國。搭載「福寶」的無震動車輛當天將從熊貓世界至玫瑰園一帶緩行，為粉絲們提供最後送行機會。

當車輛抵達仁川國際機場後，「福寶」將換乘中方提供的包機返國，之後再被送往四川省中國大熊貓保護研究中心。韓方飼養員將一同乘坐包機，護送「福寶」回國後返回。2016年3月，南韓獲中國贈送雄性大熊貓「樂寶」及雌性大熊貓「愛寶」，牠們2020年7月20日誕下「福寶」。據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》規定，中國向外國贈送大熊貓後代須在其滿4周歲前回國。

華雌熊貓腸病離世 另外，中國大熊貓保護研究中心周三表示，2022年6月出生在熊貓中心臥龍核桃坪基地的雌性大熊貓「青糍」，因患上罕見腸梗阻併發腸套疊，經搶救無效上周六離世。牠本月2日發病，同月5日成功完成腸梗阻手術，但在恢復過程中，青糍突發腸套疊並引發二次梗阻，因此本月17日進行急診手術切除壞死腸段。雖然專家團隊每天24小時精心護理，但未能夠挽留「青糍」的生命。