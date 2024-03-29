日動畫從業員 月工作逾225小時

【本報綜合報道】日本動畫電影文化聯盟周三公布問卷調查結果，顯示半數在動畫行業工作的人員每月工作超過225小時。按照厚生勞動省去年的調查，非計時工的勞動者平均每月工作163.5小時，該聯盟形容動畫行業的工作時間「非常長，甚至可以說是異常」。

該聯盟去年4月設立，爭取改善動畫行業待遇，早前首次實施工作方式調查。在收回的323份回卷中，包括191名動畫師、44名導演、35名製作相關人員、23名聲優。若排除工作方式與其他職業不同的聲優後，則每天工作10小時以上的佔整體30.4%，最長達到每月336小時；月均休息日不到6天的佔58.8%。

收入方面，從動畫相關工作獲得的月入稅後不到20萬日圓（約10,300港元）的佔整體37.7%。該聯盟稱，男女之間的收入差距「較日本整體數值小」。有65.8%人表示「曾經受到騷擾」，有85.6%人表示「見過或聽說過」。聯盟表示，調查結果凸顯該行業工作時間和收入方面的嚴峻現狀，但對於「今後仍願意在動畫行業工作嗎？」的提問，包括聲優在內所有受訪者中，有71.8%表示「願意」或「非常願意」。