小林製藥紅麴保健品 疑服後致命增至4人

日揆促查明原因 日本小林製藥株式會社含有紅麴成分的保健品可能損害人體健康，影響持續擴大，該公司昨日公布日本境內再多兩人疑因服用旗下含有紅麴成分的保健品後身亡，至今累計4人死亡。小林製藥株式會社社長小林章浩同日在非公開股東大會致歉；首相岸田文雄表明必須查明原因，並考慮採取一切必要措施應對。

仍未確認原料流通情況 小林製藥株式會社表示，周三收到兩名已故消費者的遺屬通知，其中一名死者生前一直使用小林製藥「紅麴降膽固醇」，後來因腎病去世；另一死者生前從2021年開始服用「紅麴降膽固醇」。公司正在確認上述個案情況及與相關產品的因果關係，希望死者安息，向他們的家屬表示最深切哀悼。另外，一名45歲男用家自稱服用小林製藥紅麴保健品兩個月後腎臟功能急降，檢查後獲告知腎臟衰老至如80歲老人。

日本傳媒引述數據報道，小林製藥2023年生產約18.5噸紅麴原料，其中約2.4噸為公司生產保健品自行使用，餘下約16.1噸售予其他企業，包括食品公司、化妝品公司、批發商，當中約6.9噸用於生產保健品，約9.2噸用於食品着色和調味等用途，這些紅麴原料可能含有疑似導致腎病等健康問題的未知成分。目前未能夠確認原料的詳細流通情況，相關公司正在收集資料，難以預期涉事範圍將擴大到何種程度。

小林製藥株式會社上周五公布，自主召回3款使用紅麴原料的產品，分別是「紅麴膽固醇顆粒」、「納豆激酶顆粒」、「降膽固醇健康輔助顆粒」。小林製藥中國分公司周三發表聲明，指出涉事產品沒有在中國市場上市，若有中國消費者透過海外跨境平台、境外實體店或其他管道購買相關產品，公司將積極提供產品回收協助。公司上周五已經通知跨境平台緊急下架產品，盡快通知所有消費者立即停止食用。

台婦服用後急性腎衰竭 台灣傳媒昨日報道，高雄市一名女子服用以小林製藥紅麴為原料的膠囊，隨後診斷出急性腎衰竭，每周需要洗腎，體重下降11公斤。台灣衞福部食藥署表示，已經派人稽查涉事廠商，一旦發現調查結果證實因服用膠囊而出事就可向業者求償。事主丈夫稱，太太為了降低膽固醇，3年至4年前購買「大醫生技紅麴膠囊」服用，去年3月不斷腹瀉、吃不下東西、畏寒。後來病情很快惡化，醫生也束手無策。本報綜合報道