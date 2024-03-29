兩岸國際

緬甸炸彈爆炸 5傷包括兒童
緬甸仰光市周三晚上7時40分發生炸彈爆炸，至少5人受傷。有消息指，有兒童在市中心發現一個裝有炸彈的袋子，打開後引發炸彈爆炸。網上流傳照片顯示，有人滿身鮮血倒臥地上，目擊者稱傷者包括兒童，其中有人傷勢嚴重，傷者被送院救治。
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