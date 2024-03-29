3月29日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月29日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
緬甸炸彈爆炸 5傷包括兒童
緬甸仰光市周三晚上7時40分發生炸彈爆炸，至少5人受傷。有消息指，有兒童在市中心發現一個裝有炸彈的袋子，打開後引發炸彈爆炸。網上流傳照片顯示，有人滿身鮮血倒臥地上，目擊者稱傷者包括兒童，其中有人傷勢嚴重，傷者被送院救治。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240329-0329_00180_028/緬甸炸彈爆炸--5傷包括兒童
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc