俄情報局長訪平壤

烏戰促使兩國加強合作 烏克蘭戰爭促使俄羅斯與北韓加強雙邊關係，朝中社昨日公布，俄羅斯對外情報局局長納雷什金周一至周三訪問平壤；俄方通常不公開對外情報局首長出國行程，朝方搶先報道消息被指彰顯兩國全方位合作。與此同時，俄羅斯政府兩架飛機近日疑似飛抵北韓，其中一架曾經被美國指控運載朝製彈道導彈赴俄。

朝中社指出，納雷什金與北韓國家保衞相李昌大舉行會談，國家保衞省領導幹部及俄羅斯對外情報局代表團成員舉行工作會談。雙方就圍繞朝鮮半島及俄羅斯的當前國際及地區局勢交換意見，廣泛認真討論進一步加強合作應對敵對勢力變本加厲的偵測活動事宜。報道形容會談在親切友好氣氛中舉行，雙方就相關問題達成共識。

俄羅斯對外情報局新聞局確認納雷什金訪問北韓，表示他在平壤與李昌大舉行深入會談，雙方討論國際形勢發展、地區安全保障，以及在外部勢力施壓的情況下，深化俄朝兩國合作等熱點問題。南韓傳媒分析認為，朝俄兩國借納雷什金今次出訪平壤，共享各自對烏克蘭及朝鮮半島局勢的情報，有合作應對美國為首陣營的意味。

俄兩政府飛機疑似抵朝 與此同時，專門報道北韓消息的新聞網站《NK News》周三報道，經過對飛行路線追蹤數據的分析後，相信隸屬於俄羅斯政府的一架安124型運輸機及一架圖154型客機，近日先後往返俄羅斯遠東城市海參崴及平壤。其中，涉事客機上周三深夜從海參崴起飛後，翌日凌晨零時24分降落平壤，不足兩小時後重新起飛，返回海參崴。

相比之下，上述運輸機的動向更引起關注，美國財政部曾經指控它涉及去年11月底移交北韓彈道導彈及相關貨物，但當時往返兩國飛行期間沒有開啟應答器。惟它上周四凌晨兩時半從海參崴飛往平壤，起飛後不久才關閉應答器，令航程得以曝光。該架運輸機在平壤停留的時間比上述客機更長，同日早上6時47分才返回海參崴。

朝越官員會面鞏固關係 北韓勞動黨繼續加強與社會主義國家的關係，朝中社昨日報道，正在訪問越南的勞動黨中央委員會國際部部長金成男，周二與越共中央組織部部長張氏梅會面。金成男強調朝方願與越方鞏固團結友好關係，加強在國際舞台的相互支持與合作。張氏梅稱祝福北韓人民在經濟建設、提高生活等社會主義建設方面取得更大成果。本報綜合報道

納雷什金 金成男（左）與張氏梅（右）舉行會談。 李昌大 涉事俄羅斯安124型運輸機疑飛抵北韓。