盧卡申科：將以武力阻止挑釁
【本報綜合報道】白羅斯總統盧卡申科周二警告，一旦鄰國作出挑釁會強硬回應。他指出，白羅斯和俄羅斯不會攻擊北約，但白羅斯戒備不能夠鬆懈，否則將受襲。
司令指西北邊防形勢嚴峻
盧卡申科視察格羅德諾州奧什米亞內並督導戰備檢查，他表示，任何挑釁均必須以武力阻止，不需要溫和對待侵犯白羅斯邊境的人士；他們只懂得武力，因此應當消滅。西北作戰司令部司令瑙緬科（Aleksandr Naumenko）指出，白羅斯西北部邊防形勢嚴峻，緊張局勢可能升級，鄰國沿白羅斯邊境修建反坦克壕和射擊陣地，囤積物資和彈藥。立陶宛在邊界陳兵近2,800人，拉脫維亞派出500名士兵。部署在愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛的北約士兵達7,700人，波蘭及波羅的海國家境內的北約部隊正在戰鬥訓練。
瑙緬科表示，作為北約演習一部分，德國軍方一個機械化營、一個步兵營及美國軍方一個坦克營，駐紮在立陶宛帕布拉德維訓練區，距離白羅斯邊境僅15公里，3個營可能作出挑釁。每天平均有4架至5架飛機在空中偵察白羅斯，北約空軍群共132架戰機駐守白羅斯西北邊境附近。
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