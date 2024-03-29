盧卡申科：將以武力阻止挑釁

司令指西北邊防形勢嚴峻

盧卡申科視察格羅德諾州奧什米亞內並督導戰備檢查，他表示，任何挑釁均必須以武力阻止，不需要溫和對待侵犯白羅斯邊境的人士；他們只懂得武力，因此應當消滅。西北作戰司令部司令瑙緬科（Aleksandr Naumenko）指出，白羅斯西北部邊防形勢嚴峻，緊張局勢可能升級，鄰國沿白羅斯邊境修建反坦克壕和射擊陣地，囤積物資和彈藥。立陶宛在邊界陳兵近2,800人，拉脫維亞派出500名士兵。部署在愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛的北約士兵達7,700人，波蘭及波羅的海國家境內的北約部隊正在戰鬥訓練。