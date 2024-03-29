西方可載核武F16倘援烏 普京稱不改戰況

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京周三到訪位於特維爾州的第344飛行員作戰應用及再訓練中心，他警告即使西方國家向烏克蘭交付可以搭載核武的F16戰機，也無法改變戰場上的局勢，但俄方進行軍事計劃時必須考慮這一點。

普京揚言，如果F16戰機從第三國出動，就會成為俄羅斯軍方正當目標，無論它們位在何處，與烏克蘭使用的其他西方國家裝備一樣被俄方摧毀。他認為，如果前蘇聯解體後在歐洲建立全新安全體系，就不會發生任何事情，強調俄方不打算與北約開戰，雙方軍費開支差距很大，美國2022年軍事開支8,110億美元（約6.33萬億港元）、俄羅斯720億美元（約5,616億港元），在這種比例下要與北約作戰是胡說八道。

普京指摘是北約直逼俄羅斯邊界，不是俄方向北約國家邊界推進，而是他們貼得太近，「難道是我們跨過大洋逼近美國邊界？不，是他們逼近我們，已經緊密貼近」，俄軍只是在對烏克蘭「特別軍事行動」保護固有領土的人民。他駁斥西方國家指俄羅斯攻打烏克蘭後就攻擊歐洲，例如波蘭、波羅的海國家、捷克，他直指這是欺騙民眾並榨取額外開支，讓他們背負負擔的另一種方法。

布林肯將訪法晤馬克龍商戰局 另一方面，美國國務院周三宣布，國務卿布林肯下周將出訪法國巴黎，與總統馬克龍會面，討論對烏克蘭的支持及巴勒斯坦加薩地帶戰事。這是布林肯近兩年來首次訪問巴黎，之後前往比利時布魯塞爾參加北約外交部長會議。

馬克龍早前明言北約不應該排除向烏克蘭派地面部隊的可能性，引起北約成員國爭論。正在訪問德國的拉脫維亞總理西莉娜周三表示，北約派兵的倡議準備得不夠充分，討論還未成熟，北約國家亦未準備好這樣做，烏克蘭沒有要求北約派遣軍隊，強調需要關注烏方需求而非其不要求的東西。

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