以總檢察長促哈雷迪派教徒服役

【本報綜合報道】以色列極端正統猶太教（哈雷迪）豁免服役問題持續發酵，由於政府未能夠在周三限期前決議通過法律草案大綱，列明增加徵召哈雷迪派教徒人數，總檢察長辦公室同日發布草擬通知要求政府履行義務，從下月開始徵召哈雷迪派教徒，政府深夜要求把答覆限期延長至昨天下午。

以色列法院2017年裁定，豁免哈雷迪派教徒服役是歧視及非法，政府因此通過內閣決議延遲哈雷迪派教徒徵兵流程，決議下周日正式失效。政府本應在決議失效前達成新立法以遵守法院裁決，但上月基於巴勒斯坦加薩地帶戰事而延遲立法，改為在決議失效前提交法律草案大綱，並延至今年6月前底通過立法，如今更未能夠在限期前提交大綱。

去年6.6萬人獲豁免創新高 以色列政府主要由極端猶太教及極端民族主義政黨組成，一直給予哈雷迪派優待，去年約6.6萬名哈雷迪派男子豁免兵役創下新高。去年10月7日，回教激進組織哈馬斯突襲以色列後，民族團結黨主席甘茨率黨加入戰時內閣以示團結。由於哈雷迪派強烈反對徵召，認為威脅他們學習猶太經典《妥拉》的世代相傳生活方式，總理內塔尼亞胡近期提出延續優待哈雷迪派，甘茨揚言退出政府。