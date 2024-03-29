以軍續轟炸加薩增32死 12巴人撈空投物資溺斃

以色列軍方周三在加薩地帶北部及中部兩個難民營等地進行密集轟炸，造成多人死傷，在南部城市拉法向至少3個民居發動空襲，至少11名來自同一家庭的平民死亡。在約旦河西岸地區城鎮杰寧，以色列軍方周二進行反恐行動射殺3名巴勒斯坦人。

另一方面，巴勒斯坦醫護人員周二表示，周一至少有12名巴勒斯坦人在拜特拉希亞附近的加薩地帶北部海岸，試圖撈起落入海中的空投援助物資時遇溺身亡。當時有數百人湧到現場，當盛載物資的包裹跌進湍急海水時，不懂游泳的人士冒險落水試圖撈起它們，導致悲劇發生。有人試圖向毫無反應的遇溺者進行心肺復甦，但最後無法救回他們。有目擊者直言空投物資不可接受，要求當地開放口岸運入物資。