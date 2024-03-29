以方強硬態度收起 擬重派代表團赴美

安理會通過停火決議曾掀怒火 美國周一沒有在聯合國安全理事會行使否決權，導致一項要求立即實行巴勒斯坦加薩地帶停火的決議通過，以色列總理內塔尼亞胡隨即叫停代表團赴美商討拉法戰況。惟白宮周三證實，內塔尼亞胡的辦公室同意重新安排會面，雙方正在商議日期；當事人同日解釋，取消原先行程旨在警告回教激進組織哈馬斯。

稱警告哈馬斯國際施壓無效 內塔尼亞胡周三在耶路撒冷會見美國共和黨國會參議員史葛時，為叫停原定當天舉行的美以兩國高級官員會面之決定提出新理由，指出美國作為聯合國安全理事會常任理事國，周一沒有行使否決權阻止決議通過是「非常、非常差」，是鼓勵哈馬斯採取強硬立場，並以為國際社會的壓力可以阻止以色列救出人質及摧毀哈馬斯。他強調取消代表團赴美是向哈馬斯傳達訊息，施壓方針不會有效，希望對方明白。

美國傳媒周三引述高級美方官員報道，內塔尼亞胡前一天私下向白宮傳達類似的訊息，強調無意與美國總統拜登「鬥爭」；部分拜登高級顧問知悉取消訪美的新理由後發笑。報道指出，內塔尼亞胡將派出兩名心腹訪美，分別是戰略事務部長德爾默（Ron Dermer）及國家安全顧問哈內格比（Tzachi Hanegbi），預料最快下周出發。內塔尼亞胡的辦公室稱當事人未批准代表團行程，但確認與美方就此展開討論。

德爾默及哈內格比此次訪美行程，主要與高級美國官員討論以色列對加薩地帶南部城市拉法的潛在地面攻勢；美方公開表明以方揮軍上址將是錯誤，拜登更列明這將觸及他的「紅線」。白宮發言人巴埃爾周三證實以色列同意重新安排有關拉法行動的會議時，形容有關討論「迫切」。美國官員向傳媒透露，內塔尼亞胡取消訪美行程是不必要的小題大做；有高級以色列官員同意這個觀點，承認內塔尼亞胡犯錯。

以防長在美討論拉法行動 值得留意的是，以色列國防部長加蘭特周一及周二訪問美國，美方官員周三透露，加蘭特在華盛頓期間先後與白宮國家安全顧問沙利文、國務卿布林肯、國防部長奧斯汀、中央情報局局長伯恩斯舉行「建設性」的會談，主要討論議題是拉法行動。

以色列應否全面進攻拉法導致與盟友美國的關係持續緊張，美國共和黨國會參議員格雷厄姆周三在耶路撒冷表示，美以關係緊張情況沒有看起來差，強調雙方很快忘記聯合國安全理事會決議爭議。被問及白宮可能減慢提供軍事援助，施壓以色列改變加薩地帶戰爭方針，他揚言國會將有強烈反應，直言以色列正在為其存亡而戰。本報綜合報道