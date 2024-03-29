兒童近視神藥開售 專家促遵醫囑

【本報綜合報道】內地傳媒昨日報道，瀋陽興齊眼藥股份有限公司生產的0.01%硫酸阿托品滴眼液周二起在互聯網醫院發售，該藥宣稱可以用於延緩兒童青少年近視，成為國家首個國藥准字硫酸阿托品滴眼液。惟專家提醒，家長在幫助孩子控制近視前，不能夠盲目跟風使用阿托品，應該先帶孩子去看眼科醫生、遵循醫囑。

報道指出，低濃度阿托品在多個國家和地區上市多年，話題度一直很高，此前出現家長高價請人代購的情況，某品牌藥物每盒價格460至800元人民幣（約497至866港元）之間浮動。惟供應並不穩定，仍然出現一藥難求的情況。低濃度阿托品在家長群體中出現褒貶不一的情況。在一個網上交流貼文中，有家長聲稱「孩子停用低濃度阿托品後，一個月內近視度數漲了100度，反彈厲害，現在已經停藥不敢再用了」。另有家長表示，「配合OK鏡使用兩年，孩子近視沒再嚴重」。