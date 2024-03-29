判決書逾百處出錯 法院啟動追責程序

二審合約騙案 企業人名不符 涉款多萬倍 近日在浙江省紹興市中級人民法院開審一宗合約詐騙案，進入二審質證階段。案件一審由諸暨市人民法院審理、裁決，惟當事人及其辯護人休庭後再次仔細翻閱一審判決書，結果發現110處明顯錯誤，其中一筆逾573萬元人民幣（約620萬港元）的借款多寫了一個「萬」字，竟變成573億元，引起各界廣泛關注。

當事人何華芳的辯護人表示，判決書把當事人名字、涉及企業名字寫錯，在證人證言中出現影響表意的錯字，判決書記載內容與證據原文不符，數字單位錯誤。諸暨市人民法院周二回應指，近日網上貼文反映一宗刑事案件判決書存在多處低級錯誤，引發關注。法院高度重視事件，第一時間啟動核查工作。

經查，貼文反映文字差錯問題屬實，將依照法定程序予以糾正。目前，法院已啟動追責程序，依紀依規嚴肅追究案件承辦人等相關人員責任；同時舉一反三，加強審判管理，不斷提高裁判文書質量。法院衷心感謝媒體朋友和廣大網友，對法院工作的關心和監督。

紅星新聞網指出，近年判決書出錯已經不是個例。類似錯誤多次出現，實在有傷法治尊嚴。所謂法，就是要做到一字不差、嚴謹清晰。對於出錯案例，應當盡快啟動責任倒查和追責機制，對責任人做出相關處理。同時也要梳理相關程序，找到多次出錯原因，進而完善機制，在輿論面前重塑法治權威。

法院庭長須審核把關文書 根據《人民法院報》報道，中國於去年11月在司法審判領域全面推行「閱核制」，要求法院庭長依據審判監督管理權力和權責清單，對合議庭、獨任法官作出的裁決文書等法律文書審核把關。只有以最嚴肅態度，把審核、把關的責任層層壓實，才能讓每一起案件的判決經得起考驗，進而維護司法尊嚴。本報綜合報道