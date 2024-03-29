華北今年第3次沙塵暴 首都嚴重污染

【本報綜合報道】受地面氣旋及冷空氣共同影響，內地北方周三迎來今年第3次沙塵天氣過程，內蒙古自治區錫林郭勒盟及赤峰市等局地出現沙塵暴或強沙塵暴。北京市部分地區空氣質量達到重度污染。截至昨日上午6時，當地空氣質量指數500，污染級別6級，屬於嚴重污染標準。

內蒙古封公路收費站 內蒙古自治區包頭市、烏蘭察布市、錫林郭勒盟、赤峰市等地部分地區周三出現能見度低於一公里的沙塵暴天氣。錫林郭勒盟蘇尼特右旗出現強沙塵暴，最低能見度約60米。受低溫雨雪冰凍天氣、沙塵暴影響，截至昨日上午9時30分，內蒙古自治區部分路段實施交通管制，封閉兩條高速公路，區間路段封閉3條一級公路，涉及關閉27個收費站。北京市周三夜間起PM10濃度明顯上升，峰值濃度超過每立方米1,000微克，最低能見度一公里至兩公里。當地昨日仍然有沙塵天氣，日間逐漸好轉，晚上或再次加強。

昨日上午6時，內地中央氣象台連發沙塵暴黃色預警、大霧黃色預警、大風藍色預警。受冷空氣大風影響，預計昨日上午8時至今日上午8時，新疆自治區、內蒙古自治區、寧夏自治區、陝西省、山西省、河北省、北京市、天津市、山東省、河南省、黑龍江省、吉林省、遼寧省等地部分地區有揚沙或浮塵天氣，其中內蒙古自治區中部等地部分地區有沙塵暴。除了大風沙塵外，這次冷空氣還將給北方多地帶來降溫。

另外，內地南方周三出現新一輪降雨，部分地區還出現強對流天氣。昨日南方降雨總體減弱減少，但總體上3月底至4月初，南方仍然將維持降水頻繁的天氣格局。