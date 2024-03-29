促進足球健康發展 足協聘監督員

【本報綜合報道】中國足球協會昨日宣布，為進一步加強對足球行業的監督管理，提高足球工作的透明度，促進足球事業的健康發展，擬面向全國公開聘請足球社會監督員；監督員的相關工作屬於公益性的活動，堅持自願、無償原則。

屬自願無償 任期兩年 資格條件方面，申請人需要為中國公民，熱愛足球事業，關心足球運動發展，具備一定的足球知識或行政管理經驗，身體健康，原則上不超過65歲；品行端正，無犯罪紀錄或其他社會不良紀錄。工作職責包括受邀聽取中國足球協會關於足球重點工作情況的通報，對相關工作提出意見和建議；參加足球職業聯賽、青少年比賽、裁判員選派等活動的監督工作。

此外，申請人將展開足球工作調研，收集社會各界對足球發展的意見，向中國足球協會提出政策性建議；向中國足球協會報告監督情況，反饋發現的問題，提出改進工作建議。

在未經允許下，不得公開或洩露參與監督活動獲悉的工作內容和訊息。監督員聘期兩年，期滿後可根據工作需要及個人現實表現擇優續聘。