國足前教練李鐵認涉賄5罪 擇期宣判

李鐵被控受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄，由咸寧市中院一審。咸寧市人民檢察院指控，李鐵2019年至2021年利用擔任中國國家男子足球選拔隊主教練、中國國家男子足球隊主教練職務上的便利或職權、地位形成的便利條件，為相關單位及個人在球員入選國家隊、贏得比賽、簽約球會等事項提供協助，非法收受他人給予5,089萬餘元（人民幣‧下同，約5,533萬港元）。

2017年至2019年，李鐵利用擔任卓爾俱樂部總經理、主教練職務上的便利，為河北華夏幸福足球俱樂部有限公司在球員轉會、贏得比賽等事項提供幫助，先後收受華夏俱樂部給予2,675萬元（約2,896萬港元）。2015年至2019年，他先後在華夏俱樂部、卓爾俱樂部任職期間，為贏得比賽或獲得有利比賽結果，與俱樂部負責人商定，請託其他足球俱樂部在比賽中配合或消極比賽，華夏俱樂部、卓爾俱樂部給予相關人員錢款合共3,905萬餘元（約4,227萬港元）。