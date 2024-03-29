國足前教練李鐵認涉賄5罪 擇期宣判
【本報綜合報道】中國國家男子足球隊前主教練李鐵昨日在湖北省咸寧市中級人民法院，承認了受賄及行賄合共5項罪名，法院宣布休庭並會擇期宣判。
多宗案件涉款逾億
李鐵被控受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄，由咸寧市中院一審。咸寧市人民檢察院指控，李鐵2019年至2021年利用擔任中國國家男子足球選拔隊主教練、中國國家男子足球隊主教練職務上的便利或職權、地位形成的便利條件，為相關單位及個人在球員入選國家隊、贏得比賽、簽約球會等事項提供協助，非法收受他人給予5,089萬餘元（人民幣‧下同，約5,533萬港元）。
李鐵2019年為當選男足國家隊總教練，請託他人提供協助，2020年給予他人100萬元（約110萬港元）。他同年在武漢卓爾職業足球俱樂部有限公司任職期間，為謀取當選男足國家選拔隊主教練、提高卓爾俱樂部影響力等利益，與俱樂部負責人商定，請託他人提供協助，該俱樂部給予他人200萬元（約216.5萬港元）。
2017年至2019年，李鐵利用擔任卓爾俱樂部總經理、主教練職務上的便利，為河北華夏幸福足球俱樂部有限公司在球員轉會、贏得比賽等事項提供幫助，先後收受華夏俱樂部給予2,675萬元（約2,896萬港元）。2015年至2019年，他先後在華夏俱樂部、卓爾俱樂部任職期間，為贏得比賽或獲得有利比賽結果，與俱樂部負責人商定，請託其他足球俱樂部在比賽中配合或消極比賽，華夏俱樂部、卓爾俱樂部給予相關人員錢款合共3,905萬餘元（約4,227萬港元）。
至於其他被告，中國足球協會競賽部前部長黃松受賄案，武漢市足球協會前常務副會長付翔貪污、受賄、行賄、單位行賄案，以及成都市足球協會前主席辜建明貪污、受賄、單位行賄案，當天分別由湖北省松滋市人民法院、嘉魚縣人民法院、通城縣人民法院公開開庭審理。
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