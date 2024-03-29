南通突頒紙紮品禁令 臨近清明市民難適應

江蘇省南通市於清明節前發表通告，禁止全市範圍內任何單位和個人製造、銷售冥幣紙錢、紙紮實物等封建迷信殯葬用品，以摒棄喪葬陋俗，倡導文明祭祀，淨化城市環境。通告一出後，不少市民致電政府熱線反映意見。南通市民政局社會服務處周三回應指，禁令是否合理或者更改，還要視情況而定。

通告由南通市民政局、南通市市場監督管理局周一發布，自公布之日施行。根據通告，違反規定人士，由縣級以上民政部門會同同級市場監督管理部門予以沒收，可以並處製造、銷售金額一倍以上3倍以下的罰款；構成違反治安管理行為者，由公安機關依法給予治安管理處罰；構成犯罪者，依法追究刑事責任。

店東已入貨憂要報廢 通告公布後引起爭議，有網民認為措施是出於消防安全考慮。但有網民表示，在清明節燒紙錢等行為是為了追思先祖，是傳統文化的一部分，不能以封建迷信一言概之。一名南通市殯葬用品商店東主指，政策頒布得十分突然，他提前進了一批貨，價值5、6萬元人民幣（約5.4至6.5萬港元），如果全部報廢會受不了，正為事件發愁。

他認為，如果出於消防安全和空氣環境考量，可以通過指定集中焚燒場所解決。場所選在空曠的地方，配備水和消防設施，做好安全和防污染工作，並且限制喪葬用品的大小。

專家籲勿硬改傳統祭祀 除了南通外，遼寧省凌源市、黑龍江省嫩江市及天津市和平區，均出台禁止生產銷售封建迷信殯葬用品的規定。有民俗專家稱，封建迷信不能隨意下結論，一些殯葬用品從安全防火角度來說需要禁止，但在推行綠色祭掃過程中，習慣改變需要時間，對於傳統祭祀方式改變不應硬來。

律師斥簡單粗暴乏人情 知名律師譚敏濤指出，在全國現行法律規定中，並沒有禁止銷售冥幣、紙錢，因此在法律層面上屬於合法。政府職能部門不應以封建迷信為由，簡單粗暴地禁止人們焚燒冥幣，這樣的管理帶有機械式，缺乏人情味，有關部門應謹慎對待。本報綜合報道