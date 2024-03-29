中美官員通話 就雙邊關係表態

馬朝旭

【本報綜合報道】中國外交部昨日表示，外交部副部長馬朝旭應約同美國常務副國務卿坎貝爾通電話，雙方就當前的中美關係，以及共同關心的國際和地區問題交換意見。

美國國務院在聲明指出，坎貝爾強調維護台灣海峽、南海、朝鮮半島和平與穩定的重要性，也對中國對俄羅斯國防工業基地的支持表示擔憂。

美國國務院發言人米勒表示，今次通話是維持美國與中國之間開放的溝通管道，同時負責任地管理兩國的競爭關係。這是坎貝爾上月就任美國副國務卿以來，首次與中國外交官員通電話。

美駐華大使訪武漢 與此同時，美國駐中國大使伯恩斯昨日到訪湖北省武漢市，出席美國駐武漢總領事館新辦公室落成典禮及剪綵。伯恩斯在社交網發文指出，美方將在這個新館提供美國公民服務、擴大簽證業務，同時強化美國與華中地區的紐帶，形容當天開啟新章節。

美國在台協會昨日宣布，美國國會眾議院軍事委員會情報暨特種作戰小組主席、共和黨籍眾議員伯格曼（Jack Bergman）周三至周五率團訪問台灣，與台灣正副總統蔡英文、賴清德及副總統當選人蕭美琴會面，就美台關係、兩岸局勢等交換意見。

坎貝爾