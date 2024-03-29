菲軍頭探望南海衝突傷者

【本報綜合報道】菲律賓船隻多次在南海與中國海警船衝突，菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納周二探訪傷者，稱運補及駐軍輪替行動將有變革，要求士兵做好工作。中國國防部昨指不會任菲方胡來，挑釁滋事是得不償失，倚靠外人是靠不住。

布勞納強調，海軍所做事情具有戰略意義，全世界都在關注菲律賓，需繼續堅定完成使命，以及堅持執行輪替和運補行動信念與決心。談及未來行動時，布勞納稱菲海岸防衞隊、海軍、漁業和水產資源局及其他政府部門正在討論，未來將採取哪些防止菲中在南海重演海上衝突事件措施，將調整行動，但不會公開調整內容。

中國國防部發言人吳謙在例行記者會表示，中方在南海問題多次表明嚴正立場，反對外部介入、反對侵權挑釁、主張妥處分歧，做好應對突發事件的一切準備，堅定捍衞自身領土主權及海洋權益。他指出，美國為菲律賓站台背書，派出軍艦到南海挑釁滋事，嚴重破壞地區和平穩定，對此中方態度清晰明確，就是美方無權插手。

中方指摘菲方歪曲真相 中國外交部部長助理兼發言人華春瑩近日在社交網發文，批評菲律賓擅闖中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，並提到菲律賓傳媒對在南海拍攝的影片，進行不當編輯，製造煽情新聞。菲律賓外國媒體協會對此強烈不滿，強調該國媒體不受政府控制。中國外交部發言人林劍昨日指摘菲方協會歪曲真相，顛倒是非，中方對此堅決反對。