王文濤會見荷蘭大臣 談光刻機輸華

【本報綜合報道】中國商務部長王文濤於周三在北京會見到訪的荷蘭外貿與發展合作大臣范萊文，雙方重點就光刻機輸華及加強半導體產業合作等議題深入交換意見。

共同維護半導體產業鏈穩定 根據中國商務部周四發出的新聞稿，王文濤稱，中方讚賞荷方堅持自由貿易，視荷方為可信賴的經貿夥伴，希望對方秉持契約精神，支持企業履行合約義務，確保光刻機貿易正常進行。要防止安全泛化，共同維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定，推動雙邊經貿關係持續健康發展。

范萊文表示，荷蘭以貿易立國，主張自由貿易，高度重視對華經貿合作。中國是荷蘭最重要的經貿夥伴之一，荷蘭願繼續做中國可靠的合作夥伴。荷蘭出口管制不針對任何國家，所做決定基於獨立自主的評估，並在安全可控前提下盡可能降低對全球半導體產業鏈供應鏈的影響。期待兩國進一步拓展綠色轉型、養老服務等領域合作。

范萊文日前受訪時指，半導體設備生產巨頭艾司摩爾（ASML）是荷蘭最重要的公司，保護其利益是首要事務，而荷蘭及合作夥伴的國家安全是高於經濟利益。